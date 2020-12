FP do Trem Bala Reprodução

Por O Dia

A ação solidária, em prol das crianças e dos adolescentes atendidos pelo projeto 'Mais Amor', acontece no próximo domingo (20), às 15h, na comunidade Curral das Éguas, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio com FP do Trem Bala lançou e DJ Cristal

Considerado um dos maiores artistas do funk 150 bpm, FP do Trem Bala lanço recentemente o EP 'Brotei – Da Favela Pro Mundo', que traz 6 faixas autorais de Luiz Felipe Pereira misturando o melhor do funk, do trap e do rap.

“Acho muito importante participar de ações sociais como essa, onde podemos levar a alegria em tempos tão difíceis”, comenta Cristal, que vem ganhando destaque na cena do funk. Cristal promete um setlist especial e promete colocar todo mundo para dançar com o seu mais novo single, 'O Que Você Merece', em parceria com R10, O Pinta.



De acordo com Augusto Vianna, jornalista e um dos organizadores , a importância das atrações é representatividade que eles possuem na comunidade, "Precisamos de voz e de quem nos apoie. Muita gente se espelha em pessoas que saíram do baixo e hoje são referências. Das comunidades saem DJ's e Mc's. Com certeza, eles serão uma força incrível" diz Vianna.