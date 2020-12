Gui Napolitano Reprodução

Publicado 16/12/2020 18:49 | Atualizado 16/12/2020 18:55

Guilherme Napolitano resolveu se manifestar depois de alguns dias sumido das redes sociais por causa dos ataques que os fãs dele fizeram com a ex-namorada, Gabi Martins. Os boatos de que a cantora estaria de romance com o cantor Tierry provocaram a ira dos admiradores do ex-casal.

"Depois de alguns dias em off vejo que muitas coisas não mudaram. Gostaria de pedir pela última vez! Respeito! Parem com os ataques. Torço muito pela Gabi. É uma pessoa muito importante em minha vida. Que pena deixarem de lado o sonho do DVD dela por fofocas desnecessárias", explicou o ex-brother.

“Eu já sofri com isso. Queria pedir respeito, apenas. Sei que muitos já torceram por mim e pela Gabi e entendo que muitos ainda gostam de nós. Mas, eu preciso de respeito porque o DVD da Gabi foi feito e todos tiraram o foco da música para falar sobre mim. Tem muita gente que fala merda nas redes sociais e enche o saco para caralho. Se você não gosta da pessoa ou não gosta do conteúdo de alguém, basta parar de seguir”, desabafou Guilherme.

Parem com os ataques. Torço muito pela Gabi. É uma pessoa muito importante em minha vida. Que pena deixarem de lado o sonho do DVD dela por fofocas desnecessárias. — Gui Napolitano (@guinapolitano) December 16, 2020