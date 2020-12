Por O Dia

Publicado 16/12/2020 19:04 | Atualizado 16/12/2020 19:45

Post de Boninho Reprodução

Um pouco mais de um mês do início do 'BBB21' foi divulgada a primeira 'foto' de um dos possíveis cômodos da casa mais vigiada do Brasil. O clique é de um quarto com painéis e tapetes de coqueiros e bananeiras e foi o próprio diretor do programa, Boninho, que fez questão de divulgar a imagem. O estranho é que ele logo apagou a publicação. Na verdade, era uma trollagem do chefão para os seguidores, já que o espaço é de um dos quartos da casa americana.