Participantes sem máscara na 'Dança dos Famosos' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

A final do quadro 'Dança dos Famosos', do 'Domingão do Faustão', será gravada nesta sexta-feira (18) nos estúdios da Globo. Vai ao ar no domingo, gravado. Ou seja: a chance de o vencedor vazar é imensa. Dani Winits, Giullia Buscacio e Lucy Ramos vão dançar dois ritmos: valsa e tango. Quem conquistar as maiores notas nas duas performances, será a vencedora da temporada.