Bruno Diegues Reprodução Instagram

Por O Dia

O cantor Bruno Diegues, ex-vocalista do grupo Jeito Moleque, retornou às suas origens do pagode este ano com o projeto 'As dez mais antigas', onde traz para o palco os maiores sucessos da carreira. E depois de retomar sua carreira na música, o artista conta que vai passar o final de ano e o Ano Novo trabalhando, mas seguindo todos os protocolos de segurança no combate à Covid-19 .

"Minha virada será no Rio Grande do Norte, em São Miguel do Gostoso, trabalhando. A Covid-19 mudou o rumo das minhas escolhas e resolvi abraçar esse projeto 'As dez mais antigas' para retornar aos palcos e assim surgiram novas oportunidades. Dia 30 de dezembro será o primeiro show da tour 2021 no Beach Club. Depois, retornamos dia 2 de janeiro para um show no Guarujá, em São Paulo, no Café de La Musique. Toda essa agenda sendo cumprida seguindo os protocolos de segurança no combate ao coronavírus. Isso é prioridade em nossa turnê", garante o cantor.