Cristian Bell e Wesley Safadão Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 21:11

Wesley Safadão chamou 17 compositores de todo Brasil para ficaram confinados em sua fazenda, em Aracoiaba, a cerca de 80Km de Fortaleza, no Ceará. O cantor vai escolher novas músicas para álbum previsto a ser lançado em 2021 e resolveu convidar alguns músicos. Cristian Bell, que também é ator, influencer, humorista, diretor e roteirista, é um dos participantes desta nova experiência do forrozeiro. "A expectativa é grande demais. Estou me preparando a cada dia para dar meu melhor", disse Cristian. Antes de entrarem no 'acampamento', todos os autores fizeram teste para Covid-19.