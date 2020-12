Erlan Bastos Divulgação

O Balanço Geral Ceará segue dando excelentes resultados a TV Cidade, afiliada da Record TV no estado. Comandado pelo jornalista Erlan Bastos, a atração nesta última terça-feira (15) ficou na vice-liderança isolada na briga pela audiência. A coluna teve acesso com exclusividade aos dados de audiência. O 'Balanço Geral' obteve picos de 8 pontos e fechou com média de 6.3. Já a TV Jangadeiro, afiliada do SBT no estado, no mesmo horário de exibição do 'Balanço Geral', fechou com média de 4.6 pontos e a Globo liderou com 8.8 pontos.



A atração comandada por Erlan ganhou fôlego desde a reformulação do programa, que aconteceu após a contratação do jornalista. O programa queridinho da Record TV passava por uma grave crise de audiência e voltou a brigar com força pela vice-liderança nos últimos três meses. Em novembro por exemplo o número de vitórias sobre o SBT quintuplicou comparado aos mês de abril. É sucesso que fala?