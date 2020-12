Gilmelândia Reprodução

Publicado 16/12/2020 22:33

A cantora Gilmelândia usou as redes sociais nesta quarta-feira (16) para fazer uma denúncia sobre um golpe já manjado entre os empresários e agentes dos músicos. Um homem que se passa por produtor de um programa de televisão faz um convite para uma gravação, mas, na verdade, ele quer o acesso das contas de um aplicativo de mensagens para aplicar fraudes em parentes, amigos e fãs dos artistas. "Vim aqui fazer esse vídeo porque a gente passou por uma tentativa de golpe muito séria neste momento. Estou fazendo um alerta para que todos fiquem bem ligados. O golpe é sério e se não fosse o meu marido, eu tinha caído. Eles são muito convincentes", contou Gil.

O marido da cantora começou contando o caso. "Ligaram para anunciar que a Gil tinha sido 'selecionada' para participar do Encontro da Fátima Bernardes, em janeiro. Achei estranho porque geralmente os produtores entram em contato direto com os artistas e convidam. Fui deixando a tal pessoa falar e aí ela disse que ia mandar um torpedo pedindo um código e esse código é o número do seu WhatsApp e a partir do momento que você mandar , ele vai clonar o seu número e ligar para todos os contatos para pedir dinheiro. Conheço artistas que passaram por isso e fica o alerta", explicou Ernesto Bittencourt.

