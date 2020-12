Boninho Reprodução

Por O Dia

O diretor geral Boninho fez uma visita à casa mais vigiada do Brasil nesta quarta-feira (16). Dessa vez, saiu de lá com um spoiler. Esse verdadeiro, depois da trollagem que fez ao colocar uma foto do quarto da edição americana. O marido de Ana Furtado publicou um clique com um trecho do cenário. "Como promessa é dívida... spoiler do 'BBB21'", escreveu Boninho na legenda: "Este vai ser dos coloridos".



"Como a gente visitou hoje, não resisti! Bem que você me falou para não tirar essa foto', respondeu Boninho a pergunta de Tiago Leifert: "Como assim?".



O diretor também revelou que não pretende 'lotar a casa', como perguntou um seguidor. "Serão 15 (participantes)", explicou.