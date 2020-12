Gusttavo Lima/ Camilla Landim Reprodução internet

Publicado 17/12/2020 14:20 | Atualizado 17/12/2020 15:00

A influenciadora digital Camilla Landim, de 19 anos, viu seu nome ganhar as páginas de fofoca nas últimas semanas, após ser apontada como novo affair do cantor Gusttavo Lima. Ela ficou calada durante muito tempo, embora seu nome estivesse no olho do furacão das especulações. No entanto, nesta quinta-feira (17), Camilla resolveu quebrar o silêncio e se pronunciar sobre o suposto romance com o sertanejo que tanto vem sendo falado. O posicionamento da moça veio um dia após Gusttavo Lima ter desmentindo publicamente o affair com Camilla e ter dito com todas as letras que ela teria inventado o affair.

"Estou vindo aqui falar com vocês sobre um assunto que ganhou grande repercussão. Eu tentei ignorar, mas não deu e por isso estou vindo aqui falar. Eu, Camilla, desde nova trabalhei com televisão, já fiz vários trabalhos profissionais, a minha mãe sempre me acompanhou, ela sempre esteve comigo, ela que me assessora. Nunca precisei ser desonesta com ninguém pra levar a vida ou pra me sobressair em cima de qualquer situação ou algo parecido. Tudo que eu posto aqui é a minha realidade, é a vida que eu vivo e, pra quem me segue há muito tempo, sabe que nada disso que eu faço e posto é novo. E há alguns dias meu nome vem sendo vinculado à notícias ruins, de pessoas da mídia que não me conhecem. Tem pessoas me atacando... Qualquer tipo de notícia que vocês verem vinculadas ao meu nome ou até mesmo qualquer outra pessoa, não fui eu que falei, não fui eu que publiquei. Então, vamos acordar. Não sou eu que estou falando isso. Não tem porque ficarem me atacando, mas podem continuar à vontade. Só quero paz e vou continuar vivendo minha vida como sempre vivi", disse Camilla, que em momento algum de seu pronunciamento negou que tivesse tido algum envolvimento com o Gusttavo Lima.

Ontem, sertanejo se revoltou com uma das páginas que noticiaram o suposto romance dele com Camilla Landim e negou envolvimento com a moça. "Vocês não cansam de inventar tais mentiras? Ah, me esqueci, vocês são 'zero credibilidade', né...Até quando vocês e essa moça vão sustentar essa fake news, um mundo inexistente que ela mesmo cria e acredita que está comigo [risos]! Ou, eu teria vergonha de tal atitude", declarou Gusttavo nos comentários do perfil 'Movimento Country', no Instagram.

