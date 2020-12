Luiza Ambiel e Mirella Reprodução / TV Record

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 15:38

Confinada em hotel junto com os demais participantes desta edição de 'A Fazenda', Mc Mirella fazia uma live nesta quinta-feira (17) para esclarecer a confusão que surgiu após Luiza Ambiel revelar à Stéfani Bays que o affair dela, JP Gadêlha, teria segundas intenções com a funkeira fora do confinamento. Em determinado momento, Luiza e JP chegaram próximos ao local onde Mirella fazia a transmissão e então começou uma discussão pra lá de acalorada entre os peões.

"A Stéfani vai saber", gritou Mirella para JP Gadêlha. Em seguida, Mirella disse que a própria assessora da Stéfani viu mensagens que o JP mandou pra ela via direct do Instagram. "Deixa ele. A assessora da Stéfani viu ele mandando mensagem pra mim no direct. Ele é mentiroso", disse Mirella, sobre o JP ter negado que queria transar com Mc Mirella, fato confidenciado pela própria funkeira à Luiza Ambiel, que acabou fofocando a informação para a Stéfani Bays - a peoa que o JP investiu no confinamento e acabou ficou chateada ao tomar conhecimento do fato. Além disso, o bombeiro acusou Luiza Ambiel de estar mentindo.

Mc Mirella ainda detalhou o momento em que o JP Gadêlha falou que queria sexo com ela. "Aqui na minha janela, estava conversando sobre uma situação da Stéfani e do nada ele falou 'eu queria mesmo era transar com a Mirella'. Eu olhei e fiquei quieta, porque eu não estava nem esperando essa situação, porque ele falou do nada. Do nada ele vem com essas histórias. Não sei se é pra aparecer. [...] Ele está mentindo, ele é cara de pau", diz Mirella indignada.