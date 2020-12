Laryssa Bottino Divulgação/Gabriel Iazdi/Maquiador: Corral

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 16:00 | Atualizado 17/12/2020 17:36

Deu ruim para Laryssa Bottino. No dia de lançamento de sua coleção de pulseiras, um modelo bem parecido com o acessório da discórdia que provocou o fim da amizade dela com a ex-BBB Ariadna Arantes, o grupo austríaco Swarovski resolveu meter a colher na confusão ao responder uma internauta sobre a acusação de um possível plágio. "A nossa equipe investigará qualquer possível violação, e tomará medidas necessárias", informou a empresa.

Laryssa aproveitou a polêmica do objeto emprestado, cobrado e devolvido sob ameaças de processos de ambas as partes para ganhar uma grana. Ela se uniu a uma marca de joias de prata para desenvolver uma pulseira. Apesar de salientar que se trata de um design diferente e com várias cores disponíveis, o modelo é bem parecido com aquela que a Ariadna disse ter comprado na cor verde em uma loja italiana da Swarovski.