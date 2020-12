Luciano Huck Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 16:45

Depois de fazer um post a favor da vacinação contra o coronavírus, Luciano Huck escreveu um texto sobre a luta antirracista e a importância sobre a educação e a geração de oportunidades para os negros nesta quinta-feira (17). O apresentador começou dizendo que tem aprendido muito sobre o tema do enfrentamento do racismo estrutural e defendeu o engajamento das pessoas e das empresas.

"Temos de ser antirracistas. Não só as pessoas como as empresas. É importante que as empresas assumam a luta antirracista e q essa consciência se reflita nas suas estruturas de diretoria. Negras e negros precisam estar integrados de maneira definitiva na gestão empresarial e, assim, liderando o debate econômico", afirmou.



Luciano revelou que chegou à conclusão que é preciso criar um fundo antirracista para financiar a educação e ampliar as oportunidades de crianças negras. Ele até cogita ser o primeiro doador para dar o pontapé inicial na iniciativa. Só que nos comentários das postagens, poucos internautas elogiaram a ideia, mas a maioria criticou o marido de Angélica, apontando como uma espécie de pré-campanha para Huck se candidatar em 2022 para a presidência da República.

Tenho aprendido mt sobre o tema urgente do enfrentamento do nosso racismo estrutural. E cada vez fica + claro q o engajamento é necessário. Temos de ser antirracistas. Não só as pessoas como as empresas. Segue o fio: (1) @celsoathayde @pretozeze — Luciano Huck (@LucianoHuck) December 17, 2020

Bela atitude Huck! Precisamos de engajamento nessa causa. Muitas pessoas só criticam, mas não são capazes de propor absolutamente nada! Torço muito para que dê certo. — Marcos (@MarcosAlberto85) December 17, 2020

Ai gente dá não, ele já tá fazendo palanque pra 2022 — ERROR (@LSTErrorupini) December 17, 2020

o racismo estrutural remete à estrutura do capitalismo enquanto sistema econômico, pois é pelos espólios do colonialismo que o capitalismo se instala e se reproduz na modernidade. Não há capitalismo antirracista. Há no máximo branco liberal querendo fazer média com o público — (@olisassa) December 17, 2020