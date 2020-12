Wagner Moura Reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 16:54 | Atualizado 17/12/2020 17:50

Depois das duas temporadas de 'Narcos' (2015-2017), Wagner Moura foi confirmado no elenco de 'The Gray Man', novo filme de ação da Netflix, que será estrelado por Chris Evans e Ryan Gosling. Com um custo de mais de R$ 1 bilhão, Gray Man será o longa de maior orçamento da gigante do streaming, que comprou os direitos da produção após o acordo inicial entre os Russo e a Sony não vingar. De quebra, a plataforma assegurou os nomes de Evans e Gosling para encabeçar o elenco. The Gray Man é baseado no best-seller homônimo escrito por Mark Greaney e lançado em 2009. Na produção, o 'Homem Cinza' é Court Gentry, um assassino e ex-agente da CIA.