Que a edição de 'A Fazenda 12' foi bem-sucedida, não há como negar. Mas uma coisa é fato: poderia ter sido MUITO melhor e esta coluna explica os motivos. Para isso, temos que voltar no começo de tudo: o formato do reality foi adquirido pela RecordTV após o sucesso que o ‘BBB' vinha fazendo na Globo. A intenção era surfar na onda comercial que o programa global fazia, mas desde o começo o programa da RecordTV sempre foi tratado como uma cópia com famosos - até então, o ‘BBB’ não tinha celebridades em seu casting.



A atual edição não foi diferente e talvez este tenha sido o fato que impediu o programa de ser um sucesso. Rodrigo Carelli, que é o grande comandante da atração e responsável por tudo o que se trata de reality show na emissora da Barra Funda, apesar do cargo de confiança que ocupa, sofre de um dos piores pecados que existe: a preguiça.

A atual edição da ‘Fazenda’ é uma cópia da ultima edição do ‘BBB20’ e vamos enumerar os quesitos para matar a cobra e mostrar o pau. Além do formato em si, durante todo o decorrer de 'A Fazenda', termos como “planta”, que foi criado no ‘BBB’, foram usados por equipe e apresentador da atração paulista. Fica aqui o reconhecimento para Jojo Toddynho, que usou e abusou da criatividade - coisa que a produção não teve -, para criar novos termos e bordões. Logo de cara, Luiza Ambiel já cometeu uma gafe e chamou Marcos Mion de Bial – ato falho ou até ela acha o formato cópia do ‘BBB’?. A cabine de descompressão nada mais é do que o bate-papo que acontece no GShow após a eliminação do participante. O papo do dia seguinte que os peões eliminados fazem é a copia do bate-papo que os BBBs eliminados faziam no Multishow e, pasmem, até o quadro de humor de Rafael Portugal, Carelli copiou. O diretor só esqueceu de um detalhe que tornou o quadro de Rafael um sucesso: o humor, já que o quadro comandado por Carioca é completamente sem graça e mal produzido.

Na contramão de todas essas cópias, o apresentador da atração, Marcos Mion, lutou para por uma identidade própria nessa edição. Ao contrário da direção, Mion entendeu o sucesso que a atual edição estava fazendo e que a única maneira de se destacar era dar seu toque pessoal. Com seu estilo bom moço, Mion fez questão de exaltar colegas de outras emissoras em seus textos, assim como levou humor sempre que citava o nome da cidade de Itapecerica da Serra, acrescentando ao local feitos e fatos que nunca haviam acontecido por lá. Mas nem tudo são flores. Por ser o rosto da atração, o apresentador teve que passar por diversas saias justas por erros da produção. E ninguém foi poupado dos erros que aconteceram. Eles ocorreram em provas, porcentagens de votos, eliminações com “robozinhos” e, mais recentemente, com um grande anunciante, ou seja, aquele que paga a conta. Agora me diga, caro leitor... Como isso pode acontecer? E não acho que seja exigência alta da minha parte, afinal, errar é humano, mas 8, 9, 10 vezes... ai já é desleixo, não acha? Até Boninho, diretor do ‘BBB’, soltou uma indireta para a atração rural depois de mais um erro cometido.

No dia que Rodrigo Carelli entender que ‘A Fazenda’ tem estrela por si só, aí sim a atração será o sucesso retumbante que é o ‘BBB’, que já faturou R$ 590 milhões com patrocinadores para a edição do ano que vem.

Talvez Rodrigo precise fazer um estágio com Boninho para entender que copiar não leva ao mesmo resultado que criar novas experiências para o público.



Na final desta noite, com certeza, além do grande vencedor do prêmio de 1,5 milhão, terão outros como Raissa Barbosa, que saiu de um quase anonimato para ser conhecida pelo grande público; Lipe Ribeiro, que entrou com fama de boy lixo e sai com uma imagem totalmente diferente e até Biel, um eterno cancelado, conseguiu sair desse status para o de “será que?”. Já para outros, como Luiza Ambiel, a participação foi um desastre. A peoa saiu com fama de fofoqueira, maldosa e chata. Aconteceu o mesmo com a miss Jakelyne, que na tentativa de imitar Rafa Kalimann, sucesso do ‘BBB 20’, não conseguiu segurar o personagem até o final e se mostrou falsa com sua amiga mais próxima de confinamento, Tays. Jakelyne, aliás, pareceu focada em laçar Mariano, uma das plantas da edição, mesmo depois do cantor falar que não sabia se queria algo com ela fora do programa.



Mas 2021 está logo aí e com certeza dá tempo de corrigir os erros, inclusive a vergonha que é permitir uma votação com “robozinhos”. ‘A Fazenda’ pode brilhar como merece.