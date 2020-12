Guilherme ST Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 17:35

Dj e drag queen, Guilherme ST sempre soube da sua orientação sexual, mas em 2012 quando foi chamado para participar da extinta boy band P9, ele teve que esconder que era gay. "Vieram conversar comigo porque eu já tinha dito para eles que era gay. Na época, minha família já sabia. Fui expulso de casa muito novo e vim para o Rio tentar a vida como artista. Uma das empresárias da banda me disse que não seria legal eu me assumir publicamente, porque eu estaria colocando os outros meninos no alvo e ia acabar prejudicando não só a mim como a eles também. Falaram que a banda estava no início e que não entenderiam minha atitude", relembrou o cantor que ficou no grupo durante os três anos de existência do quarteto.

Guilherme, que na época tinha 15 anos, aceitou a imposição porque ficou receoso. Em entrevista ao canal Pheeno, no YouTube, ele contou que hoje falaria sobre a sua sexualidade. "Não me considero só homossexual, sou pansexual", assumiu. O artista também falou que dos ex-integrantes da P9, ele é o que tem o menor número de seguidores com quase 59 mil seguidores. "Acho que tem a ver mesmo com a minha saída do armário. Mesmo eu gerando conteúdos, percebi que ia perdendo seguidores, diminuindo os números de fãs. Fui mostrando um lado que não agradava tanto as pessoas que me viam como um 'crush', mas eu acabei conquistando outro tipo de galera que estava interessada no conteúdo artístico que eu comecei a postar", explicou