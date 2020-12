Isis Valverde Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 18:07 | Atualizado 17/12/2020 18:11

Desde que começou a investir nas redes sociais para fazer trabalhos paralelos a carreira de atriz, Isis Valverde tem apostado nos cliques mais ousados. Na tarde desta quinta-feira (17), a famosa publicou mais uma foto de tirar o chapéu para o corpão da musa. Isis escolheu um biquíni fininho roxo, de uma marca parceira, e fez carão na beira da piscina de um hotel. Para completar, ela escolheu as sandálias da mesma cor do traje de praia. Um luxo!

Não demorou muito para que os seguidores da mãe de Rael, de dois anos, ganhasse elogios. “Não dá para lidar com essa beleza”, disse um internauta. "Como pensar em comer na ceia de Natal depois de um berro desses", escreveu uma fã e a terceira completou. "Continua uma sereia". As três mulheres desta humilde coluna suspenderam as rabanadas já encomendadas para as festas do fim de ano.

