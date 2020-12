Convite do aniversário de Babi e Flora Cruz Divulgação

Publicado 18/12/2020 05:00 | Atualizado 18/12/2020 06:28

A mulher do Arlindo Cruz, Babi Cruz, e a filha do sambista, Flora Cruz, começaram a distribuir virtualmente para um seleto grupo de convidados os convites da festa de aniversário delas. Mãe e filha se prepararam para comemorarem juntas os 50 e 18 anos, respectivamente. O evento seria no próximo dia 21, a partir das 20h30, em uma casa de festas em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. A festa foi adiada para o dia 18 de janeiro. Dizem as más línguas que os dois patrocinadores pularam fora e deixaram a mulher e a filha de Arlindo na mão. Tem gente jurando que a festa não vai acontecer...

A coluna, que não tem nada a ver com isso, deixa aqui apenas um questionamento... Será que ninguém está pensando na saúde de Arlindo Cruz em meio ao aumento no número de casos de Covid-19 no Rio? É aguardar pra ver!