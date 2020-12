Luan Santana Reprodução / Instagram

Por O Dia

Esta coluna de seis leitores soube que Luan Santana tem pretensão de passar a virada do ano em Trancoso, na Bahia. Solteiro desde o fim do noivado com Jade Magalhães, o Réveillon do cantor promete ser agitado, já que ele deve passar ao lado de amigos. Trancoso também será o destino da apresentadora Luciana Gimenez, do 'SuperPop'.