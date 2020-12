Dani Russo e Mc Kekel Divulgação

Por O Dia

'Não Largo Meu Bailão' é a nova música de Dani Russo num feat com ninguém menos que Mc Kekel. O hit chega com aquele pontinho envolvente do DJ RD e dá bis numa parceria que já deu muito certo. Os dois artistas deixam bem claro que não largam o balão deles por ninguém em mais uma faixa que é sucesso garantido! O clipe será lançado sábado, dia 19 pelo maior canal de música do mundo no Youtube, o Kondzilla.