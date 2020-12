Juliano Ceglia disse que irá pedir a ex, Tati Bonilha, em casamento Reprodução Instagram

Por O Dia

Assim como todos os participantes desta edição de 'A Fazenda', Juliano Ceglia está confinado há alguns dias por conta da reta final do reality da Record Mas antes de voltar a se confinar em um hotel reservado aos peões, o jornalista conversou com sua ex-namorada, a designer Tati Bonilha.

E após eles terem se desentendido porque a moça ficou com ciúmes da relação do Juliano com a empresária dele, Larissa Mocelim, eis que finalmente fizeram as pazes e agora estão 'in love' de novo. Segundo a coluna soube, os pombinhos tem trocado diversas declarações de amor e estão mais apaixonados do que nunca.



Será que dessa vez vai sair esse noivado? Vale lembrar que, no confinamento, Juliano prometeu pedir Tati em casamento. Na ocasião, o casal havia dado 'um tempo' na relação para que Juliano entrasse no programa comandado por Marcos Mion. Mas, devido ao atrito que teve com a designer quando deixou o reality, ela acabou não só rejeitando o pedido do rapaz como também colocou um ponto - que a gente achava que era final - na relação.