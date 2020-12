Dhiovanna Barbosa Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 20:59

Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa tem só 19 anos e fez mais uma harmonização facial nesta quinta-feira (17). A segunda. A estudante falou sobre o procedimento estético em seus stories do Instagram. "Falei pra vocês que iria gravar fazendo harmonização, mas na hora eu preferi não gravar pra não atrapalhar. Esse praticamente já é o resultado. Está um pouquinho inchado ainda. Faz quase duas horas que eu fiz. Ainda estou com os curativos, mas daqui a pouco já vou poder tirar", diz ela, que fez no ano passado a primeira harmonização.



Dhiovanna assume que pediu um procedimento mais natural possível porque considera seu rosto 'magro'. "Procurei deixar o mais natural possível. Eu também já tinha feito no começo do ano, então querendo ou não, não saiu toda a harmonização que eu tinha feito. Preenchi ainda mais, coloquei só 1 ml de cada lado aqui em cima também. Ele definiu mais o meu rosto. Meu rosto é muito fino, eu sou muito magra. Então, define rápido. Meu maxilar já ficou muito desenhado, e é a coisa que eu mais amo. Não gosto de nada tão exagerado para ficar aquela coisa quadrada. Então ficou algo bem natural, que eu amei", conta Dhiovanna.



Ela ainda revela que o formato do rosto afetava diretamente sua autoestima. "Acho que uma das coisas que mais me incomodavam, desde novinha, era o formato do meu rosto, porque era muito oval. Eu sempre falava 'Nossa, meu rosto não tem formato'. Não gostava de tirar foto de lado. Era sempre com a mão cobrindo porque eu não tinha essa forma do rosto", relembra a irmã do atacante rubro-negro, que irá fazer em breve uma rinoplastia.