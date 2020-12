Marcelo Goyanes Reprodução

Por MH

O advogado Marcelo Goyanes, do escritório Murta Goyanes Advogados, participa do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro no painel 'Liberdade de criação, direitos autorais e usos livres', nesta sexta-feira (18). Referência na área de direitos autorais, ele foi o representante judicial do especial de Natal do Porta dos Fundos na Netflix e acabou de ganhar o Top Ranked do Chambers Latin America Guide 2021 como um dos melhores na área de Direito da Propriedade Intelectual e Mídia e Entretenimento da América Latina.