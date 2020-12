Débora Denecke Reprodução

Por MH

A Make Up Artist Débora de Souza Denecke, passou por momentos difíceis nos últimos meses, diagnosticada com Covid-19, a brasileira viu a sua vida virar de cabeça pra baixo quando ficou internada mais 4 de um mês em estado grave no hospital Saint Jürgen Krankenhaus, na cidade de Bremen na Alemanha, onde reside.



"Fui infectada em Paris em uma viagem a trabalho. Não foi uma escolha sair de casa e, sim, uma necessidade de honrar um compromisso", contou Débora, que já trabalhou com Leonardo, Orlando Morais, Margareth Menezes, Elba Ramalho entre outros artistas.



"Eu passaria o final do ano no Brasil a trabalho, mas estou em pânico com tudo que aconteceu e ainda está acontecendo. A Alemanha fechará as fronteiras novamente. Mesmo tomando todos os cuidados não estamos livres, já passei por muitas coisas em minha vida, mas essa eu não esperava. Cheguei a ser intubada e pensei que iria morrer", conta ela, que está curada do coronavírus e segue em tratamento para cuidar das sequelas da doença como a falta de ar, olfato e paladar.