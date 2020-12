Ludmilla e Bruna Gonçalves Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 06:22 | Atualizado 18/12/2020 07:33

Na manhã de quinta-feira (17), Ludmilla deixou os fãs preocupados com posts que davam a entender que havia uma crise no seu relacionamento com Brunna Gonçalves. Mais tarde, a cantora explicou que tudo não passava de uma estratégia de marketing para uma nova música que será lançada nesta sexta (18).



"Fala, meu povo, tudo bem? Passei o dia sumida e deu tempo agora de explicar pra vocês. Recebi muitas mensagens da galera preocupada, de amigos preocupados se tinha acontecido alguma coisa comigo e Brunna. Não aconteceu nada, a gente está muito bem. Ontem a gente fez um ano de casadas e comemoramos, passamos o dia muito bem. As postagens têm a ver com uma nova música, que chama 'I Love You Too' e é um pagode", explicou Lud.

"Pegar celular que não é seu pra ver a hora e descobrir coisa errada é foda", escreveu Ludmilla em seu Twitter. "Achei mentira onde nem tava procurando", ainda escreveu ela.