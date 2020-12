Jerry Smith Leo Cruz/Divulgação

Jerry Smith se prepara para o lançamento de 'Essência', seu primeiro álbum todo voltado para o funk, nesta sexta-feira (18), nas plataformas de streamings. No maior pique ele vem conquistando cada vez mais seu espaço no concorrido mercado de música digital. A retrospectiva desse ano na plataforma de música Spotify Brasil ilustra bem esse crescimento: mais de 13,6M de ouvintes com mais de 110,7M de streamings.

Seu canal no YouTube com apenas três anos no ar contabiliza o impressionante número de mais de meio bilhão de views em seus clipes e quase três milhões de inscritos.

O cantor aproveitou a quarentena e se dedicou ao projeto que é um retorno ao início da sua carreira onde os beats, os ritmos mais dançantes e sua voz grave formaram sua identidade musical. 'Essência' tem dez faixas: "150", "Revoada", "Pam,Pam,Pam", "Aquece e Desce", "Aladin", "Pega Pega", "Ela Sensualiza", "Deserto do Saara", "Toma Toma" e "Bumbum treme terra", carro chefe do projeto. A canção ganhou um videoclipe gravado na represa de Igaratá, em São Paulo.

Dirigido por Luiz Fernando e Jean Furquim, o vídeo produzido pela OQ Produções foi baseado em uma festa americana e transmite alegria, amizade, comemoração do sucesso conquistado e a exuberância da natureza.

"Este trabalho tem minhas ideias, letras, produção e interpretação. É muito especial este momento na minha carreira, estou muito feliz. Fiz o que gosto, do meu jeito, coloquei em prática o que idealizei e espero que a galera curta tanto como eu", comenta o popstar.

Jerry faz parte do casting da PrimeShow, empresa de gerenciamento artístico especializada no segmento funk, que gerencia também nomes como: Yuri Martins, WM, Jhowzinho & Kadinho e Haniel.