Publicado 18/12/2020 15:25 | Atualizado 18/12/2020 15:30

Marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa mostrou que deixou o hospital após sua última sessão de radioterapia. O empresário, que enfrenta um câncer no pescoço está otimista e agradeceu as orações dos seus seguidores nesta sexta-feira(18).



"Voltei aqui para falar que eu sai do hospital e estou melhor, graças a Deus. Hoje eu fiz minha ultima radioterapia, e a principio esta tudo bem comigo. Estou me alimentando pela sonda e conseguindo trabalhar. Obrigado pelas mensagens de carinho, pelas oraões. Vocês me fortalecem!", escreveu ele no Instagram.



No vídeo, Alexandre ainda contou que os médicos que o atendem informaram que o câncer não deixou vestígios: "Dr. Ícaro e meu outro radiologista disseram que pelas imagens não tem mais vestígio nenhum do bichinho. Muito feliz. Estou com a cânula aqui me alimentando, mas graças a Deus estou conseguindo trabalhar. Quis mandar mensagens para vocês de gratidão por todo carinho que tenho recebido neste tempo todo. Jamais imaginei que uma mensagem de Instagram tinha tanta força. O poder dessa ferramenta ela vai muito além do engajamento. É um rolo compressor que empurra você para frente. É maravilhoso. Me perdoem estar falando com esse negócio aqui, mas fiz questão de dar esse recado para vocês".



O empresário de 54 anos passou pela primeira cirurgia no dia 17 de outubro. Na ocasião, deu-se a remoção de um linfonodo, um tumor em metástase que estava entre o maxilar e a base do crânio.

