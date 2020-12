Stéfani Bays é medicada nos bastidores da Record Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 16:29

Terceira colocada em 'A Fazenda', Stéfani Bays deu um susto em seus fãs após aparecer no Twitter recebendo atendimento médico. A influenciadora publicou uma foto tomando medicação na veia e na legenda escreveu: 'coração não aguenta tanta informação'.

Stéfani deixou o reality em meio à uma polêmica que envolve seu nome. É que seu affair no jogo, JP Gadêlha, foi acusado por Mc Mirella de ter pedido sexo com ela. Mirella confidenciou o fato à Luiza Ambiel, que contou tudo para Stéfani na última passagem de todos os peões pelo confinamento antes da final. JP negou as afirmações da funkeira e chamou Luiza Ambiel de mentirosa.

Mirella, por sua vez, descreveu como o episódio aconteceu. "Eu estava bebendo vinho com as meninas [Luiza Ambiel e Carol Narizinho] aqui na porta do meu quarto. Primeiro, ele veio me propor um beijo triplo entre mim, ele e Stefani. Eu neguei na hora. Não satisfeito, o JP ficou na minha janela e disse o seguinte: ‘O que eu queria mesmo era transar com a Mirella’. Quando ouvi isso, fiquei sem entender nada e em choque, gente”, contou a funkeira em uma live no Instagram.