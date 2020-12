Caio Castro Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 17:28

Depois de ser confirmado como um dos galãs da próxima novela de João Emanuel Carneiro, com título provisório de 'Olho Por Olho' e prevista para 2022, Caio Castro foi eleito o homem mais sexy do ano pela segunda vez consecutiva no Prêmio F5. O namorado de Grazi Massafera ganhou com 51% dos votos populares.

Neste ano, Caio esteve em duas reprises da Globo, nas novelas 'Fina Estampa' e 'Novo Mundo'. Ele despontou na votação, que teve como candidatos Fabio Assunção (17%), David Jr. (15%), Chay Suede (13%), e Emílio Dantas (4%).No feminino, Rafa Kalimann derrotou Paolla Oliveira: 35% x 34%. Em terceiro lugar da categoria ficou a cantora Iza (18%. Bruna Marquezine (9%) e Sabrina Sato (4%) completaram o ranking.