João Pedro e Carol Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 18:32 | Atualizado 18/12/2020 18:33

O jogador de futebol João Pedro anunciou em suas redes sociais o seu casamento com a youtuber Carol Assis. A cerimônia intimista aconteceu em Londres, onde o casal mora desde o início de setembro, conforme está humilde colunista revelou um mês depois. Carioca da zona oeste do Rio, Carol tem 19 anos e deixou a faculdade de Psicologia trancada para seguir o amado.



Republicando um post da mulher, o ex-atacante do Fluminense escreveu: "Escolhi você para ser minha mulher. O pai tá off". Já no post original, ela se declarou ao amado: "Não tenho palavras para esse momento, foi algo que sempre sonhei/imaginei a minha vida inteira e está se realizando com a melhor pessoa que Deus poderia colocar no meu caminho. Uma nova fase se inicia e isso e só o começo de uma vida inteira juntos. Eu amo você!", escreveu na legenda.