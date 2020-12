Simone e Simaria Joao Viegas

Por O Dia

Esta coluna de seis leitores descobriu do que se trata o trabalho que Simone e Simaria estão fazendo no México e que elas vem guardando à sete chaves. A dupla esteve no país para gravar uma música com ninguém mais, ninguém menos, do que o colombiano Sebastian Yatra. O feat entre as irmãs sertanejas e o cantor será o 'Não chores mais'. Esta não é a primeira parceria do Brasil de Sebastian Yatra. O cantor também já gravou 'Yo te vine a amar' ao lado de Ivete Sangalo. A canção é uma versão em espanhol da faixa 'Cheguei pra te amar', que Ivete gravou com Mc Livinho.