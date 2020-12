Carlinhos Maia Reprodução

Por O Dia

Na tarde deste sábado (19), acontece em Alagoas um festão de Natal de Carlinhos Maia. Um dos patrocinadores é a vodka Slova. Dizem que uma das ações é colocar o humorista como barman durante um determinado espaço de tempo no evento com a presença de vários famosos. Será que ele não vai se enrolar com as coqueteleiras? A conferir.