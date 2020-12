Mel Maia e Emilia Pedersen Reprodução

Por O Dia

Nesta sexta-feira (18), dia em que seu ex-namorado, o ex-jogador do Fluminense João Pedro — que migrou para a Inglaterra e acertou com o Watford por cerca de 4 milhões de euros — apareceu trocando alianças com a influenciadora Carol Assis, em uma cerimônia realizada no civil e apenas para familiares, Mel Maia não tocou no assunto, apesar de seu nome ter ficado entre os mais comentados do Twitter. No entanto, a atriz da Globo não ficou off das redes sociais, não.

Em uma de suas aparições no Instagram Stories, Mel falou sobre o novo single de Emilia Pedersen. "Não sei se vocês já conhecem a Emilia Pedersen. Conheci o som dela há pouco tempo, e ela é muito talentosa, sua voz é maravilhosa e encantadora. Amanhã (hoje), a Emilia vai lançar 'Missing Myself' em todos os aplicativos de música, e eu vou fazer uma live às 21h30. Quero todos vocês ligadinhos", disse, pouco antes de exibir um dos trechos do videoclipe.