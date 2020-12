Mc Mirella e JP Gadelha Reprodução/Montagem

Por O Dia

fotogaleria A treta entre Mc Mirella e JP Gadêlha acaba de ganhar um novo capítulo. Depois que o bombeiro afirmou publicamente que irá processar a funkeira por dizer por aí que ele queria sexo com ela, agora é a vez de Mirella ir à Justiça contra o rapaz. A ex-peoa já acionou seu departamento jurídico para montar sua acusação contra Gadêlha.

"Nós estamos em fase de estudar a pertinência do processo. Estamos a par do caso, reunindo provas e, inclusive, vamos solicitar as imagens das câmeras de segurança do hotel para comprovar o fato. Ainda estamos analisando tudo", explica Mayara Karine Santos Rodriguez, advogada da equipe jurídica da Dra. Adélia Soares, que representa Mirella.



Publicidade

A confusão toda começou após Mirella confidenciar a Luiza Ambiel, fora da sede rural, que ouviu JP falando que 'queria mesmo era transar com ela'. Em uma das últimas passagens dos eliminados pelo confinamento, Luiza contou para Stéfani Bays, affair do JP, sobre o relato de Mirella que, por sua vez, ficou chateada com a fofoca da amiga. O bombeiro ficou revoltado com o disse me disse da ex-banheira do Gugu, a chamou de mentirosa e negou que tivesse dito que queria sexo com Mc Mirella.



A cantora então ficou indignada de ter sido desmentida pelo JP e detalhou como o episódio aconteceu. "Eu estava bebendo vinho com as meninas [Luiza Ambiel e Carol Narizinho] aqui na porta do meu quarto. Primeiro, ele veio me propor um beijo triplo entre mim, ele e Stefani (por mensagem). Eu neguei na hora. Não satisfeito, o JP ficou na minha janela e disse o seguinte: 'O que eu queria mesmo era transar com a Mirella'. Quando ouvi isso, fiquei sem entender nada e em choque, gente", contou Mirella em uma live no Instagram. No meio desta mesma transmissão, Mirella bateu boca com JP, que passou perto de onde ela estava posicionada conversando ao vivo com seus seguidores.



Publicidade

E após ser exposto por Mirella, JP afirmou publicamente que processaria a cantora por calúnia e difamação. Já Stéfani Bays, terceira colocada do reality, passou nos bastidores da Record, depois de deixar o confinamento. Ela, inclusive, precisou receber uma medicação na veia. Stéfani se mostrou muito impactada com as informações que recebeu do lado de fora da 'Fazenda'. "Coração não aguenta tanta informação", escreveu a influenciadora na legenda da foto que mostrava seu atendimento.