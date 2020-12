Larissa e elenco de 'Lulli' Divulgação

Larissa Manoela comemorou na noites desta quinta-feira (17), o último dia de gravação de 'Lulli' na suíte presidencial de um luxuoso hotel, em Copacabana, Zona Sul. A atriz reuniu elenco e produção do filme da Netflix, que tem previsão de estreia para 2021. Larissa é a protagonista do longa. Vinicius Redd (Diego), Sergio Malheiros (Julio), Amanda de Godoi (Vanessa), Yara Charry (Elena), Nicolas Ahnert (Ricardo), Paula Possani (Paola), entre outros, estão com ela na produção.



A direção é de Cesar Rodrigues, cineasta responsável pelo primeiro filme da atriz na Netflix: Modo Avião (2020). A festa, que entrou a madrugada desta sexta-feira aconteceu na cobertura do Pestana Rio Atlântica e todos os convidados foram testados para Covid-19.