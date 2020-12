Nanda Loren Divulgação/Eduardo Orelha

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 22:29

Quem nunca sofreu por amor, que atire a primeira pedra. Em sua nova música, 'Miragem', a cantora e compositora Nanda Loren discorre sobre relações unilaterais. Cerca de um mês após o lançamento da faixa, a artista lança nesta quinta-feira (17) o clipe da canção.



Gravado na Califórnia, nos EUA, em meio à pandemia, o vídeo conta com roteiro da própria Nanda e direção de Felipe Zero. Além de marido da cantora, Felipe é conhecido pelo seu trabalho como compositor. Foi ele quem escreveu o sucesso 'Sem Ar' (2008) lançado pelo cantor D'Black. Além de músico e produtor, Felipe é marido de Nanda há dois anos em um relacionamento que dura uma década.

Quem vê Nanda feliz hoje não imagina as coisas às quais se permitiu se submeter por amor. De relações tóxicas a amores unilaterais, são vastas as experiências de vida da jovem cantora. E para acalentar os corações partidos, Nanda investe em um clipe super especial, onde só ela é protagonista, trazendo seu olhar pessoal para o clipe da canção. "Eu já vivi o que eu falo na música, de me doar completamente pra uma pessoa e não ser correspondida da mesma forma, mas iludida de forma que eu achava que estava. Acho que se você não for dar cem por cento de você pra pessoa que você está, não vale a pena estar naquele relacionamento", explica a cantora sobre o novo single.