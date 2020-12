Bruno de Simone e Fábia Oliveira em entrevista para o canal 'Na Real' Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 10:04 | Atualizado 19/12/2020 11:16

Esta colunista foi convidada pelo youtuber Bruno de Simone para entrevista-lo em seu próprio canal no Youtube, o ‘Na Real’, que traz semanalmente diversas entrevistas com famosos. Enquanto ocupava o lugar de seus entrevistados, Bruno falou um pouco sobre sua trajetória na maquiagem. Ele já maquiou famosas como Tatá Werneck e Fátima Bernardes. O youtuber não fugiu da raia e revelou já ter visto uma atriz famosa e casada ficando com outra mulher. “Eu não sabia e acabei pegando de surpresa. Uma atriz muito famosa, casada, estávamos numa festa e nesse dia ela estava sem o marido. E quando eu entrei no quarto ela estava ficando com uma amiga minha. Ficando num nível assim, já sem blusa, mão aqui, mão ali”, conta.



O influenciador ainda entregou o calote que levou de uma celebridade do alto escalão da Globo. “Não sei se ela esqueceu ou fez a linha amnésia mesmo. Querida, gosto muito dela, mas ela me deu uma voltinha. A Tatá Werneck. Ela foi lá em casa, eu maquiei ela, ela ficou de transferir pra minha conta e até agora nada. Foi na época que ela fez a novela das 20h, que ela fazia a Valdirene. Ela já tinha saído da MTV, estava contratada da Globo ganhando um bom salário… Quando era da MTV e ganhava menos pagava direitinho. Na época ficou devendo R$ 400”, conta o maquiador.



Misterioso! Bruno de Simone fez suspense ao falar de seu novo namorado. “É a pessoa que eu amo e que eu quero pra vida toda. Tem nome, mas no momento certo eu falo, porque ele é tímido. Vou deixar isso de segredo por enquanto.”



Ele entrega ainda os momentos quentes que teve com um ex-galã da Globo. “Ele continua galã, só não tem feito muitas coisas (na TV). Nós estávamos na casa de uma amiga e ele chegou. Essa minha amiga falou: ‘olha, ele ficou interessado em você e quer seu corpo’. E nesse meio tempo, foram chegando pessoas, amigos em comum e teve um momento que nós fomos para a dependência da casa (quarto de serviço). Nos trancamos lá. Na verdade não teve o finalmente, mas teve muita mão aqui, mão ali. Quando saímos suados, um amigo perguntou o que a gente estava fazendo dentro do quarto de empregada. E aí eu disse: ‘cheira o meu dedo’. Entendedores entenderão”, brinca o youtuber.



Bruno de Simone foi pai cedo, aos 16 anos. Hoje, o filho do youtuber tem 21 anos. Ele conta como foi a reação da família à sua homossexualidade. “Foi bem complicado no início, porque eu venho de uma família tradicional cristã, evangélicos. Então por aí você já imagina. A paternidade na adolescência não foi tão complicado quanto assumir minha homossexualidade, assumir quem eu era de verdade. […] Foi difícil (pra família aceitar). A minha mãe, quando eu contei, a gente estava na piscina e ela me falou que preferia uma dura verdade do que uma doce mentira. E eu falei uma dura verdade pra ela. Só que às vezes, as pessoas preferem a doce mentira. E eu falei a verdade. Ela não entendia porque eu ficava tantas horas, de 19h às 8h do dia seguinte falando com esse suposto ‘amigo’ no telefone. E aí eu joguei a real.”



Cristão, ele não vê a homossexualidade como pecado e conta ter sido expulso de casa pela mãe, após se assumir homossexual. “Eu penso da seguinte maneira: Deus é amor. O preconceito vem do homem, não de Deus. E eu vi que eu amava uma pessoa do mesmo sexo. Não iria casar pra agradar minha família. Eu queria viver a minha realidade, a minha história. Minha mãe sugeriu me levar em grupo de autoajuda e eu disse que não queria, que eu queria ser feliz. Ela fingiu que engoliu e uma semana depois eu cheguei em casa e minhas malas com todas as minhas roupas estavam no corredor. Nem avisou. Naquele momento meu mundo desabou. Aquilo foi a maior decepção da minha vida. Nossa relação hoje não está das melhores, mas tenho procurado entender um pouco a cabeça deles. Ninguém precisa aceitar, mas precisa respeitar. E eu decidi perdoar. Mas se você perguntar se temos afinidade, porque eu era muito agarrado com a minha mãe… hoje eu não sou mais aquele filho, o caçulinha, chaveirinho da mamãe, o xodó da casa. Eu aprendi a lidar com ela, porque ninguém muda ninguém.”

A entrevista completa vai ao ar às 11h, no canal 'Na Real', no Youtube.