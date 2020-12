Cantor Zé Felipe reprodução - internet

Publicado 19/12/2020

Após confirmar, na última quinta-feira, que foi diagnosticado com a Covid-19, Zé Felipe voltou às redes sociais para contar que o primeiro teste que fez foi um falso positivo. "Galera, é o seguinte. Ontem eu fiz o teste de sangue em Goiânia, testei positivo pro Covid pela segunda vez, mas hoje cedo vim pra São Paulo, fiz mais um teste de sangue, mais um PCR, que é o do nariz, e testei negativo nos dois. Então o de ontem, em Goiânia, era falso positivo", explicou o cantor.

O filho de Leonardo disse que é comum haver falsos positivos. "Resumindo, galera: não sou médico, mas pelo pouco que eu entendo, fera mesmo é o (exame) chato do nariz, o PCR. O de sangue dá muito falso positivo. É isso. É ruim, mas é 'bão'. Fiz a tomografia do pulmão, graças a Deus limpinho. Zero, sem Covid, graças a Deus".



Zé também aproveitou para atualizar o público sobre os estados de saúde de seus pais, Leonardo e Poliana e de sua avó, que testaram positivo para a Covid-19. "O isolamento da minha avó, do meu pai e da minha mãe acabou hoje, eles não transmitem mais Covid e quando eles pegaram eu não tive contato com eles, fui viajar com a Virgínia. To encontrando eles depois de um tempão e eles não transmitem mais Covid".