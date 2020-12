sergio marone reprodução

Por O Dia

A pandemia realmente causou desespero entre os 'influenciadores'. Sergio Marone, fingindo que não percebeu, mas claramente fez de propósito, postou uma foto de toalha com sua genitália completamente marcada. O intuito? Engajar, virar notícia e, claro, fazer todo mundo falar sobre o tamanho do documento do rapaz. Mas a pergunta que fica é: Sergio está ensaiando uma carreira na indústria de filmes adultos? Aí o desespero de aparecer...



Desespero 2



Em meio a uma pandemia que causou a morte de mais de 190 mil pessoas em todo Brasil, Carlinhos Maia resolveu promover uma festa que, segundo ele, mesmo com o número grande de pessoas, seguiu todas as normas de prevenção ao coronavirus. A questão é: mas se os especialistas brasileiros e os mundiais orientam a não comemorar nem o Natal com parentes que não morem na mesma casa para evitar o contágio doméstico, uma festa com gente vinda de várias partes do Brasil não seria foco de contaminação? Segundo o próprio Carlinhos, o secretário de saúde de Alagoas estaria a par de tudo. Seria Alexandre Ayres secretário de saúde ou fã de Carlinhos? E sabe qual a intenção dessa festa? Status. Chique mesmo hoje em dia é zelar pela vida do próximo. Parece que Carlinhos está bem alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, que mesmo não sendo verdade, divulga que a pandemia está no final.