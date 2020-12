Gabi Martins e Tierry no evento de Carlinhos Maia Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 11:58 | Atualizado 20/12/2020 12:00

Gabi Martins e Tierry voltaram a ser assunto após lançarem, na noite deste sábado (19), na festa de Natal do Carlinhos Maia, em Penedo, a nova música que os dois gravaram juntos: 'Prints'. A canção fala sobre o relacionamento não assumido deles. Antes mesmo de começar a cantar, Gabi confessou que a música é baseada em fatos reais. "A gente pegou e fez uma música disso". Além disso, a dupla chegou ao palco com os convidados fazendo coro: "beija, beija".

A letra faz referência aos prints que vazaram recentemente, que seriam de uma suposta conversa entre Gabi e Tierry no Instagram, na qual o cantor supostamente se declara para a ex-BBB e diz ainda que os sentimentos dele por ela seriam um dos motivos do fim de seu casamento com Lorena Allveis, mãe de seu filho. A nova música dos sertanejos fala sobre não ter sido traição e mais parece uma carta aberta à ex-mulher do Tierry.

Já Carlinhos Maia não se aguentou e acabou entregando o namoro dos dois cantores. "Os prints que vazaram da história deles, que eles estavam (juntos) antes, só que a gente já sabia disso faz tempo. Eles não estavam (juntos). Só que aí o amor aconteceu", disse Carlinhos, ao endossar a letra da música.