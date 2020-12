Sabrina Sato no 'Game dos Clones' Wellington Melo

Por O Dia

A Fazenda foi um sucesso, inclusive, seus altos índices de audiência levantaram vários programas da programação da RecordTV. Um deles foi o novo programa de Sabrina Sato, 'Game dos Clones', que ia ao ar logo após a atração rural. Enquanto isso aconteceu, o programa da japa - que é uma parceria da Record com a Amazon - foi muito bem, dando altos índices de audiência.



Vale ressaltar que, mesmo assim, notava-se que Sabrina recebia o horário sempre com a audiência por volta dos 13 pontos no ibope e chegava a cair para 7 com 10 minutos no ar. Só que na noite da última sexta-feira, já sem a 'Fazenda para lhe dar apoio moral, o programa de Sabrina chegou a bater 2.9 de audiência, mostrando o que essa colunista já havia avisado antes de sua estreia, que por si só teria problemas para segurar bons números.



Em tempo, logo no começo do 'Game dos Clones', esta coluna também soube que alguns jornalistas foram contratados pela Amazon para divulgar o programa mas, em contrapartida, não poderiam falar mal da atração.