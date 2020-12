Marcão do Povo é o entrevistado de Caco Rodrigues Divulgação

Por O Dia

Marcão do Povo é o entrevistado desta semana do youtuber, apresentador e diretor de TV, Caco Rodrigues, no quadro 'Carona', em seu canal no Youtube, o 'TV Caco Rodrigues'. Nesta entrevista - que a coluna teve acesso com exclusividade - nós destacamos o trecho em que o apresentador do 'Primeiro Impacto' ficou revoltado ao ser perguntado sobre sua briga judicial com Ludmilla.



"Não quero falar disso agora. É passado e o povo tá querendo voltar atrás e falar. Águas passadas. Só querem falar coisa ruim de mim. Não quero falar. Para essa porr* desse carro que eu vou descer", ameaça Marcão, que garantiu que não irá pedir desculpas à cantora. "Não vou pedir desculpas por uma coisa que eu não fiz."



Desde 2017 Ludmilla move um processo contra Marcão do Povo por racismo. A funkeira foi chamada de "pobre" e "macaca" pelo apresentador, até então na RecordTV, ao vivo no Distrito Federal. O caso ganhou repercussão nacional e acabou indo parar na Justiça.

A entrevista completa deve ir ao ar hoje, por volta das 10h.