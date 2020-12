Mara Maravilha Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 13:39 | Atualizado 21/12/2020 13:43

Mara Maravilha tem uma tatuagem secreta. Ou melhor era secreta. A apresentadora resolveu ousar compartilhando uma foto topless e deixou aparecer o desenho. A imagem foi postada neste domingo (20) em uma rede social e causou uma grande repercussão entre os seguidores da apresentadora já que ela se converteu à igreja evangélica há mais de 20 anos e se tornou cantora gospel.



"Nada e mais libertador e confortante do que fazer uso de ser o que o seu Criador te dá, o livre arbítrio, sem a intenção de criar opinião ou persuasão. Somos únicos e originais e com a consciência de que respeitar o próximo e o reflexo do respeito a nos mesmos. Quanto mais me julgam, mais me conheço e encontro paz, força e prazer de ser quem sou", escreveu na legenda. Mara ainda contou que a tatuagem foi feita pela embaixadora e Miss Tattoo Week Cris Piza ecomentou que quer fazer mais desenhos no corpo. "Meus amores, querem perfeiçãoo? Olhem para a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus", completou.

Logo em seguida, ela recebeu várias críticas dos fãs já que ela se converteu à igreja evangélica há mais de 20 anos e se tornou cantora gospel. Os seguidores questionaram como mostrar o corpo sendo 'uma mulher de Deus'.

