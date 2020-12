Luciana Gimenez Divulgação/Victor Vivacqua

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 15:00 | Atualizado 21/12/2020 15:05

Há 20 anos no ar na TV, Luciana Gimenez, apresentadora do ‘Luciana by Night’ e ‘SuperPop’, está com um novo projeto: o seu canal no YouTube, o ‘Canal Luciana Gimenez’, que estreia, nesta terça-feira (22)hoje, às 12h. A primeira entrevista será com a sensitiva Márcia Fernandes.

Márcia também vai falar o que podemos esperar para 2021 e faz a previsão para alguns famosos como Xuxa, Bruna Marquezine, Ludmilla, Gustavo Lima, Cauã Reymond, Rafa Kalimann, Maisa, entre outros.

Em suas previsões, por exemplos, ela conta que Xuxa terá um ano de desapego e encerramentos, fala sobre um novo amor de Gustavo Lima, alerta de uma traição de alguém muito próximo para Rafa Kalimann e ainda adianta que Bruna Marquezine poderá ter problemas no decorrer do próximo ano.

Sobre o canal, Luciana adianta: “O público tem me cobrado sobre me abrir mais, mostrar quem sou realmente, então decidi fazer isso nesse meu canal. Nele, vamos ter entrevistas, brincadeiras, vou mostrar minha rotina e falar de partes da minha vida que nunca abri para ninguém. Estou animada e confiante”, revela a apresentadora da RedeTV!.