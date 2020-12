Bruno de Simone e Tatá Werneck Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 18:50 | Atualizado 22/12/2020 00:05

Depois que o apresentador Bruno De Simone deu uma entrevista para esta humilde colunista no Canal NaReal e contou que Tatá Werneck devia um serviço de maquiador há sete anos, a atriz o procurou para acertar as contas e explicar que tudo não passou de mal-entendido. Tatá depositou R$ 2 mil nesta segunda-feira (21).

"Eu e a Tata Werneck sempre tivemos um ótimo relacionamento na época em que eu era maquiador. Em 2013, quando ela estreou na novela 'Amor à vida', de Walcyr Carrasco, na Globo, eu fiz uma maquiagem para ela ir a uma festa. Ela pediu os meus dados para depositar a grana no dia seguinte, uns R$ 350. Ela deve ter esquecido porque a vida dela estava muito corrida na época e como a Tatá sempre foi muito correta, brincalhona, chequei depois a minha conta e nada, mas passou", explica Bruno que logo em seguida começou a fazer faculdade de Comunicação Social.

Quatro anos depois, já formado, Bruno, deixou de maquiar e começou a trabalhar como apresentador e YouTuber. "Quando fui perguntando sobre um calote de algum famoso, eu lembrei do episódio e até brinquei que a Tatá poderia me dar uma entrevista como forma de pagamento da dívida. A notícia tomou uma proporção e uma repercussão tão grande, que ela me ligou me pedindo os meus dados para fazer um depósito. Nós conversamos e eu expliquei que não estava cobrando, apenas contando um caso. Ela ficou chateada, o que é compreensível, mas bem-humorada como sempre e de bem com a vida, entendeu a situação e está tudo bem, tudo certo. Tatá Werneck não é caloteira e até fez uma transferência bem próspera. Mas, uma coisa eu digo: se eu falar das celebridades que não me pagaram, vou ficar milionário", brincou o apresentador.