Publicado 21/12/2020 19:18

Internada no hospital Sírio e Libanês, em São Paulo, desde terça-feira (15) passada, onde deu entrada apresentando inchaço nos pés e nas pernas, a médica Alicia Inês Jurado Melilo, mãe da campeã do 'BBB11' Maria Melilo, foi diagnosticada, após exames, com um tumor de 8 cm no cérebro. "Tenho fé e acredito no poder das orações e preces. Rezem comigo", pede a atriz.











