Cássio Castilhol, Riane Bezerra e Perlla Reprodução/Montagem

Por MH

Ao mesmo tempo em que compartilha cliques sensuais para mostrar que está melhor fisicamente e emocionalmente sem o ex-marido e pai das duas filhas, Pérola e Pietra, Perlla continua atrapalhando a relação de Cássio Castilhol e Riane Bezerra. A coluna soube que o casal continua se queixando aos amigos mais próximos, que a cantora não deixa os dois em paz com mensagens e ligações. Na última publicação sexy, a dona do hit ‘Tremendo Vacilão’ mandou um recado para as suas seguidoras: “Seja você o amor da sua vida! Amor Próprio”, escreveu na legenda.

Perlla voltou depois com mensagens para explicar aos fãs que está bem com a sua solteirice: “Você estar pronto para me conquistar é uma coisa. Eu estar pronta para receber essa conquista é que o negócio não está fácil. Não estou dando oportunidade nem para mim, nem para ninguém, nem para nada. Estou num momento muito ímpar”, disse.

“Fala em superação no mundo virtual, mas não é bem isso que acontece na vida real. Ela é uma mulher que não aceita perder e Perlla sente que desta vez perdeu mesmo o Cássio”, revelou um amigo próximo do ex da cantora.