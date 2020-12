José Loreto Reprodução

Por O Dia

A coluna, que tem amigo em tudo quanto é lugar, recebeu uma foto de um casal no maior 'love' no canto da pista da ExC.Rio, a casa noturna que fica dentro Jockey Club, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. A festa aconteceu no último domingo (20) e sabe quem eram os pombinhos? José Loreto e a modelo e Miss Sergipe 2016, Carol Valença. Os dois estão vivendo um affair há pouquíssimo tempo e tudo indica que o relacionamento tem chances de avançar. Vamos aguardar os próximos capítulos.