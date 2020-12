Vanessa Ataídes Divulgação

Por MH

Com 126 centímetros de quadril, Vanessa Ataídes resolveu entrar em clima natalino para fazer um novo ensaio e escolheu se vestir de Mamãe Noel. Claro, que a fantasia vermelho foi sexy até o gorro, e a modelo revelou o que planeja para 2021: "Aumentar o bumbum e chegar aos 130 centímetros".

Vanessa garante que está focada para atingir suas novas medidas. "Não sairei do foco nem nos últimos dias do ano por conta das ceias. Lógico que também torço para a vacina contra o novo coronavírus, que as pessoas tenham mais saúde, educação e respeito. Aproveito e quero pedir ao Papai Noel que os haters sumam das minhas redes sociais. Sejam felizes e parem de se preocupar com o corpo das outras pessoas", deseja.