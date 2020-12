João Pedro e Carol Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 14:52

Recém-casada com o atacante João Pedro, em Londres, a youtuber Carol Assis não gostou de ter sido comparada a ex do jogador, Mel Maia. Ela reclamou das críticas e dos comentários negativos que vem recebendo através de mensagens diretas do Instagram. "Como é se casar com um menino sabendo que a ex dele é perfeita?", questionou um internauta à youtuber, fazendo referência à atriz.



"Tem muita coisa ruim, comentários bem negativos, mas esse carinho das novas pessoas e das que sempre me seguiram é o que sobressai e é o que tento focar no momento. Assim que temos que seguir. Não dá pra dar muito atenção a esse tipo de coisa porque sempre vai existir. Agradeço a quem sempre esteve comigo e quem chegou agora. Tenho recebido muitas mensagens incríveis", disse Carol em entrevista ao Purepeople.



"O que me deixa mais triste é que esse momento é tão importante e acaba se tornando uma coisa assim, as pessoas direcionam o assunto para outros caminhos, falam coisas que não tem nada a ver com a situação atual, com o que a gente está vivendo no momento, falam coisas que não sabem", disparou.